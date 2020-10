© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla condanna in primo grado di Alessandro Profumo relativa al precedente ruolo di presidente di Mps, la società precisa che "non sussistono cause di decadenza dalla carica di amministratore delegato di Leonardo ed esprime piena fiducia nella sua azione auspicando un percorso di continuità". Lo sottolinea Leonardo in una nota. (Com)