Bolivia: governo nomina nuovo presidente della Banca centrale

- Il governo ad interim della Bolivia di Jeanine Anez ha nominato oggi come nuovo presidente della Banca centrale (Bcb) l'economista e diplomatico Agustin Saavedra Weise. La decisione è stata presa dopo la rinuncia per motivi di salute del precedente direttore Guillermo Aponte Reyes Ortiz, il quale la settimana scorsa aveva comunicato di non poter riassumere le sue funzioni a causa di persistenti postumi della Covid-19. Il nuovo presidente ha assunto nel segno della continuità con la gestione precedente e ha smentito le voci riguardanti una imminente svalutazione o a un progetto di dollarizzazione dell'economia. "E' un momento di transizione e in questo contesto semplicemente vogliamo essere buoni amministratori ed evitare qualsiasi gestione scriteriata delle riserve" ha dichiarato Saavedra in una conferenza stampa. In riferimento al contesto esterno il nuovo presidente della Bcb ha affermato che il paese "sta attraversando una crisi globale terribile" ma che "si sta facendo un enorme sforzo per mantenere la stabilità". (segue) (Brb)