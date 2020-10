Usa: la figlia di Rudy Giuliani, ponete fine al "regno di terrore" di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statunitense Caroline Giuliani, figlia dell'avvocato personale del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, ha appoggiato l'ex vicepresidente Joe Biden e ha invitato gli elettori del suo paese a porre fine al "regno del terrore" del capo della Casa Bianca. In un editoriale su "Vanity Fair", Giuliani dice di aver visto da bambina il tipo di "politica crudele ed egoista che Donald Trump ha ora inflitto al nostro paese", aggiungendo che "l'unico modo per porre fine a questo incubo" è votare per Biden e il suo candidato vicepresidente, il senatore Kamala Harris. "C'è una speranza all'orizzonte, ma la coglieremo solo se eleggeremo Joe Biden e Kamala Harris", ha scritto Caroline Giuliani.(Nys)