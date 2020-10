Scuola: Pd, si rifletta su rinvio concorso, rischi da aumento curva contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile Scuola del Partito democratico, Camilla Sgambato, dichiara: "Siamo di fronte al riattivarsi drammatico dell’emergenza sanitaria e bisogna mettere al centro la sicurezza dei cittadini. Alcune Regioni - continua l'esponente del Pd in una nota - stanno in questi giorni decidendo di chiudere le scuole in via precauzionale. Pertanto lo svolgimento di concorsi in questa fase di aumenti esponenziali della curva del contagio da Covid, espone a rischi enormi non solo i partecipanti al concorso, ma anche il personale dei plessi scolastici che dovrebbero ospitarli per l’espletamento delle prove". Sgambato, poi, prosegue: "Non si può non prendere atto che siamo di fronte alla stessa, se non peggiore, situazione di quando il concorso fu rinviato. E dunque riflettere sulla necessità di spostarlo a tempi migliori sotto il profilo sanitario ci sembra la cosa più opportuna da fare. Invitiamo il governo ad una rapida riflessione in tal senso". (Com)