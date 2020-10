© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 30.621 nuovi casi di persone positive al coronavirus, un record da quando le autorità hanno lanciato la strategia di tamponi a tappeto. Lo riferisce Santé Publique. I decessi sono stati 88, mentre il tasso di positività è arrivato al 12,6 per cento. I ricoveri nell'ultima giornata sono stati 1.207, per un totale di 9.605 persone in ospedale.(Frp)