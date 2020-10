Usa: Trump attacca Fauci, è incoerente e un Dem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato in modo sprezzante di Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, durante un comizio della campagna elettorale, spiegando che Fauci ha offerto consigli incoerenti sul coronavirus. "È mio amico, ed è un bravo ragazzo, Tony", ha detto Trump a una folla riunita a Greenville in North Carolina. "Ha detto che [il virus] non è una minaccia, non è un problema. E ha detto di non indossare la maschera", ha continuato. "E' un democratico. Lo sanno tutti. E' un amico di Cuomo. Cuomo ha fatto il peggior lavoro di qualsiasi altro governatore degli Stati Uniti", ha detto Trump, prima di criticare la risposta di Cuomo al coronavirus. Fauci non si è tuttavia identificato pubblicamente come un democratico e si è impegnato a rimanere fuori dalla politica nel suo ruolo di alto funzionario della sanità.(Nys)