Usa: Trump, solo Gesù più famoso di me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi in un comizio che solo Gesù Cristo è più famoso di lui. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Qualcuno mi ha detto l'altro giorno: 'Sei la persona più famosa del mondo'. Io ho detto: 'No, non lo sono'... hanno detto: 'Chi è più famoso? Ho detto: 'Gesù Cristo'", ha raccontato Trump, sollecitando gli applausi della sua folla di sostenitori in Carolina del Nord. "E lasciatemi alzare lo sguardo e dirò che non è nemmeno vicino", ha aggiunto il presidente, guardando verso il cielo. I commenti di Trump arrivano una settimana dopo che suo figlio Eric Trump ha affermato che il presidente "ha letteralmente salvato il cristianesimo".(Nys)