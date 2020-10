© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere la mia vicinanza e solidarietà, per attacchi sopra le righe, al presidente De Luca che sta combattendo per difendere la sua comunità". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in merito alla decisione del presidente della Campania di chiudere nella Regione scuole ed università in presenza da domani, e fino al 30 ottobre prossimo.(Rin)