Covid: Iss-ministero Salute, rafforzare servizi territoriali

- Per far fronte alla nuova fase dell'epidemia da Covid-19 è importante il rafforzamento dei servizi territoriali, attraverso un coinvolgimento straordinario di risorse professionali di supporto e anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici come la "app" Immuni, nelle attività di diagnosi e ricerca dei contatti in modo da identificare precocemente tutte le catene di trasmissione e garantire una efficiente gestione, inclusa la quarantena dei contatti stretti e l'isolamento immediato dei casi secondari. Lo sottolinea il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità (Iss) nel periodo fra il il 5 e l'11 ottobre. (Rin)