Recovery Fund: Di Maio, sono "ottimista" ma importante che Italia monitori

- L'Italia è "ottimista" sul prosieguo delle trattative per l'erogazione del Recovery fund, ma è importante che non smetta di "monitorare" per garantire risposte a chi attende le risorse. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista concessa al "Tg1". "Dagli incontri che ho avuto a Bruxelles in questi giorni sono ottimista. Non ho visto preoccupanti rallentamenti ma è importante che l'Italia monitori", ha detto il ministro ricordando che ci sono "artigiani, imprese e professionisti che pagano le tasse e non possono più aspettare". (Res)