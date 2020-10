Covid: Iss-ministero Salute, nelle scuole 3,8 per cento totale focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasmissione intra-scolastica di Covid-19 rimane complessivamente una dinamica di trasmissione limitata: 3,8 per cento di tutti i nuovi i focolai in cui è stato segnalato il contesto di trasmissione. E' quanto si legge nel rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità (Iss) nel periodo fra il 5 ed l'11 ottobre. Tuttavia, le attività extra-scolastiche possono costituire un innesco di catene di trasmissione laddove non vengano rispettate le misure di prevenzione previste. (Rin)