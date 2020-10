Covid: Iss-ministero Salute, 4.913 focolai attivi, 1.749 nuovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità (Iss) nel periodo fra il 5 e l'11 ottobre sono stati riportati complessivamente 4.913 focolai attivi, di cui 1.749 nuovi, entrambi in aumento per la undicesima settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 3.805 focolai attivi di cui 1.181 nuovi). Sono stati riportati focolai nella quasi totalità delle province (102 su 107) e la maggior parte di questi continua a verificarsi in ambito domiciliare (80,3 per cento). Si mantiene stabile la percentuale dei focolai rilevati nell’ambito di attività ricreative (4,2 per cento rispetto al 4,1 per cento della settimana precedente). (Rin)