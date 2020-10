Farnesina: Italia impegnata per protezione bambini in guerre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La salvaguardia e la protezione dei bambini nelle aree di guerra del pianeta costituisce un enorme problema umanitario, reso oggi più grave dall’emergenza sanitaria. È quanto emerge da un colloquio "molto positivo" tra la Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni e la Rappresentante speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati, Virginia Gamba. “Covid-19 sta aumentando l'esposizione dei bambini nei conflitti armati a ulteriori forme di violenza, sfruttamento e abuso, rendendo ancora più difficile la possibilità che siano assicurati il loro diritto all'istruzione e alla tutela della loro salute fisica e mentale”, si legge in una nota della Farnesina. “È quindi fondamentale intensificare ulteriormente i nostri sforzi, in particolare per garantire che i servizi e le strutture dell'istruzione e della sanità siano protetti e rispettati, conformemente al diritto umanitario internazionale. L'Italia sta lavorando attivamente su questo in tutte le sedi”. Sereni ha poi assicurato il sostegno italiano alla campagna lanciata dall’ufficio della Rappresentante Speciale “Act to protect children affected by armed conflict”. Inoltre la Vice Ministra ha informato Gamba che il Quarto piano d'azione nazionale italiano per "Donne, Pace e Sicurezza", che sarà adottato a breve, conterrà anche riferimenti specifici alle bambine nei contesto di conflitto e post-conflitto. (Com)