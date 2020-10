Covid: Viminale, intesa Conferenza Stato-città per ulteriori 40 milioni ai Comuni più colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "continua ad essere accanto ai Comuni, che rappresentano i primari datori di servizi ai cittadini", dichiara il sottosegretario all'Interno Achille Variati. "Dopo i circa i 6 miliardi già distribuiti nei mesi scorsi, saranno assegnati ulteriori 40 milioni in favore dei comuni più colpiti dall’emergenza Covid-19 e 500 milioni destinati alla spesa sociale ed al trasporto scolastico di comuni e Province". Oggi nella Conferenza Stato-città, presieduta dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese - informa il Viminale sul suo sito web - è stata raggiunta l’intesa riguardo al decreto di riparto del fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa, nonché per quelli di cui si è registrata la maggiore incidenza di contagi e decessi comunicati dal ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020. (segue) (Rin)