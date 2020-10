Covid: Viminale, intesa Conferenza Stato-città per ulteriori 40 milioni ai Comuni più colpiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di questi 40 milioni, agli 81 Comuni individuati come zona rossa vanno complessivi 22.719.200 euro; ai restanti 443 comuni, 17.280.800 euro. Mentre 500 milioni, prima rata dei fondi del decreto Agosto, saranno destinati al complesso di Comuni e Province. Per i Comuni sono state considerate per 250 milioni le esigenze aggiuntive in fatto di spesa sociale, e per 150 milioni quelle collegate al trasporto scolastico; 100 milioni i fondi assegnati alle Province. L'utilizzo dei fondi dipenderà dalla situazione dei singoli Comuni, che in base alle loro esigenze finanzieranno gli interventi più necessari alla singola realtà locale. "Nonostante la difficile situazione economica e la necessità di reperire fondi su moltissimi fronti diversi - conclude Variati - il governo si è schierato con decisione a supporto degli enti locali. Lo consideriamo un elemento di giustizia, di equilibrio, di lealtà tra i diversi livelli dello Stato, di fiducia e responsabilizzazione dei territori". (Rin)