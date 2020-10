Covid: sindaco Sala, impressione che contagio non avvenga sui mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, al termine dell’incontro in Prefettura con alcuni primari degli ospedali di Milano e Ats, ha “al momento” escluso una riduzione dei passeggeri sui mezzi pubblici, spiegando: “Il vero imbarazzo è che noi non riusciamo a essere supportati dalla scienza rispetto alla comprensione se in metropolitana, con il rispetto delle regole, il contagio si diffonda facilmente o no. Ho più l’impressione - da quello che ci hanno detto i medici - che non sia così, se le misure vengono rispettate”. “Noi siamo molto lontani dall’80 per cento della capienza. Se questa soglia va ripensata, siamo disponibili”, ha aggiunto il sindaco, rispondendo ai “tanti che scrivono di aumentare le corse”, che “aumentare le corse non è possibile. Noi abbiamo tutti i mezzi in campo. Non riusciremo ad aumentarle”. “Al momento - ha concluso il primo cittadino - non c’è segnale d'allarme sulle metropolitane, ma i cittadini sono preoccupati”. (Rem)