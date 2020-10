Fisco: M5s, superbonus diventa modello in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche a Bruxelles il Movimento 5 Stelle continua ad essere motore del cambiamento e della svolta green: l'Europa, infatti, fa tesoro dell'esperienza italiana del Superbonus al 110 per cento e vara un piano per la ristrutturazione degli edifici in chiave ecosostenibile". Lo affermano in una nota congiunta le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente, Attività produttive e Politiche Ue. "Un riconoscimento importante del nostro lavoro in Parlamento e al governo, che ha consentito di varare una misura rivoluzionaria e vincente da diversi punti di vista: risparmiano i cittadini che fanno tanti lavori a costo zero e tagliano le bollette, ci guadagna l'ambiente perché le case diventano più efficienti, le città si abbelliscono e l'economia riparte, creando tanti nuovi posti di lavoro - aggiungono -. Ora la sfida è da una parte prolungare il più possibile la durata dell'agevolazione fiscale e auspicabilmente renderla strutturale, dall'altra cogliere pienamente l'opportunità del Recovery Plan per portare a compimento il Green Deal europeo", concludono.(Com)