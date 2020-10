Brexit: Barnier, negoziato continuo per arrivare ad accordo, ma non ad ogni costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un negoziato continuo per arrivare ad un accordo tra Unione europea e Regno Unito. E' quanto ha proposto il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier. Lo ha detto Barnier nella conferenza stampa a conclusione della parte dei lavori del Consiglio europeo relativa alle relazioni tra Bruxelles e Londra. "Faremo tutto quanto è in nostro potere, ma non a ogni costo. La nostra squadra e il sottoscritto continueranno le discussioni che saranno molto intense nelle prossime settimane", ha detto. Barnier ha spiegato di rappresentare, in conferenza stampa, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha abbandonato i lavori in anticipo e si è messa in autoisolamento dopo aver saputo che un membro del suo staff è risultato positivo al Covid. "La posizione dell'Ue è sempre stata chiara: se volete accesso al nostro mercato di 450 milioni di persone ci devono essere parità di condizioni, con una concorrenza leale. L'Ue è pienamente unita su questo punto, resteremo calmi, uniti e determinati", ha aggiunto. Barnier ha spiegato che la sua squadra di lavoro è composta di 200 persone e che il lavoro viene fatto, sulla sponda continentale della Manica, "in piena trasparenza. Il che spiega l'unità dei 27 e lavoriamo con lo stesso spirito anche con il Parlamento europeo". (segue) (Beb)