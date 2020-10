Brexit: Barnier, negoziato continuo per arrivare ad accordo, ma non ad ogni costo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michel ha detto di aver spiegato al Consiglio europeo "che ci sono temi oggetto di buoni progressi", sui quali si vede "una prospettiva di accordo. Su alcuni temi restano dei punti di domanda e dei punti di divergenza. Poi ci sono tre temi su cui c'è oggi un divario troppo grande. In questo momento la prospettiva resta quella di un accordo, ma dobbiamo progredire sulla parità di condizioni, sulla governance e sulla pesca", ha sottolineato. "C'è molto lavoro da fare. Da lunedì saremo a Londra per tutta la settimana, anche il weekend se necessario. La settimana dopo saremo a Bruxelles. Questo è ciò che ho proposto: un negoziato continuo, ad oltranza, per tutto il tempo che ci resta. Per poter mettere a punto un accordo che vogliamo, ma non ad ogni costo", ha concluso. (Beb)