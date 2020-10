© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "mentre i contagi aumentano e la Campania chiude le scuole, il ministro Azzolina conferma un 'concorso' che da settimana prossima coinvolgerà 66.000 insegnanti che lasceranno le loro classi e gireranno per le Regioni. Una follia", conclude l'ex titolare del Viminale in una nota, "che si fermi!".