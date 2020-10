Milano: Sala, ragioniamo se intensificare smart working dipendenti Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano sta ragionando se aumentare i giorni di lavoro da casa previsti per i suoi dipendenti, al momento fissati in 6 al mese. Lo ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Sala, al termine dell'incontro in Prefettura con alcuni primari degli ospedali di Milano e Ats. "Al Comune di Milano abbiamo oggi sei giorni su venti di smart working. Stiamo riflettendo se è il caso di intensificarlo", ha detto il sindaco, osservando che "la riflessione non può essere solo presa dalla politica, ma sto chiedendo un'analisi tecnica si miei collaboratori". "C'è disponibilità e voglio essere chiaro: io non sono contrario a questo strumento, il mio richiamo in un momento diverso l'avevo fatto quando presupponevo che si potesse, perché vedevo che la situazione sanitaria era sotto controllo. Adesso la situazione è cambiata e bisogna lavorare con estrema flessibilità". (Rem)