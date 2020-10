Germania: ad agosto massimo calo occupati industria dal 2010, -3,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, gli occupati nell'industria manifatturiera tedesca erano ad agosto scorso 5,5 milioni, in calo di 179 mila ossia del 3,1 per cento su base annua. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha evidenziato come si tratti della più elevata diminuzione percentuale su base mensile da maggio del 2010. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, le aziende esportatrici sono preoccupate dal declino della domanda globale provocato dalla crisi. Di conseguenza, il numero degli occupati è diminuito in quasi tutti i settori industriali. Il declino maggiore, pari al 5,7 per cento, è stato registrato dalle imprese che producono e lavorano metalli. Ad agosto scorso, sono diminuite anche le ore di lavoro, con una contrazione del 10,7 per cento su base annua, per un totale di 601 milioni di ore. In calo, infine, la retribuzione degli occupati del settoremanifatturiero: i salari hanno perso il 5,7 per cento, scendendo complessivamente a 22,2 miliardi di euro. (Geb)