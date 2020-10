Scuola: Renzi a De Luca, deve essere l'ultima cosa che chiude

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "la scuola deve essere l’ultima cosa che chiude: lo dico con rispetto del presidente De Luca. Bisogna mettersi nei panni delle famiglie e dei ragazzi: la didattica a distanza - ha continuato l'ex premier - non può essere l’orizzonte. Facciamo più smart working, se necessario, ma lasciamo i ragazzi a scuola". Ospite a "Tg2 post", in onda questa sera, il senatore di Iv ha commentato in questo modo la decisione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di chiudere le scuole e le università della Regione fino al 30 ottobre prossimo. (Rin)