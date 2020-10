Kirghizistan: crisi a una svolta, il presidente Jeenbekov si dimette e i poteri passano al premier Japarov (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo annuncio, con l’obiettivo di placare gli animi, Jeenbekov ha anche invitato i sostenitori di Jaaparov e di altre figure politiche dell’opposizione a fermare i comizi e le manifestazioni in corso. La situazione sul terreno, tuttavia, appare ancora tesa. Dopo le dimissioni i sostenitori del premier ad interim hanno continuato a manifestare nel centro della capitale, intonando lo slogan “Japarov è il nostro presidente!” e chiedendo lo scioglimento del parlamento e le dimissioni del suo presidente Isaev. Né Jeenbekov, né Japarov si sono mostrati in pubblico dopo le dimissioni del primo e, secondo quanto riferisce “Radio Free Europe”, molti a Bishkek sono scettici sul fatto che il passo indietro del presidente sia reale. Uno scetticismo alimentato anche dal fatto che diversi politici che sostengono di aver incontrato Jeenbekov questa mattina affermano che il capo dello Stato non si dimetterà e resterà in carica fino alle prossime elezioni legislative. (segue) (Res)