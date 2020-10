© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, partecipa all'evento 'Il lodigiano idrografico, ricchezza e sicurezza per il territorio'. Visita allo scolmatore di Massalengo: opere in itinere ed in progetto per la sicurezza idraulica del territorio comunale, ore 9.30, SP187 - parcheggio pensilina di fronte al cimitero, Massalengo (LO); visita colatore Sillaro - nuove aree per la laminazione 'leggera' delle portate di piena. Ritrovi: ore 10, SP188 - Presso impianto depuratore S.A.L., Pieve Fissiraga (LO); ore 10.30, via Lago presso parcheggio dell'area Fiera, Borghetto Lodigiano (LO); visita colatore Brembiolo opere idrauliche per la mitigazione del dissesto idrogeologico, ore 11, SP234 - Parcheggio supermercato Conad, Casalpusterlengo (LO); visita scolmatore Trombona: opere in fase di esecuzione per la riduzione del rischio idraulico, ore 12.30, SP39 - aree di cantiere di Caleppio di Settala (MI); visita Casa dell'acqua di Paullo, ore 13.15, comune di Paullo (MI).Cerimonia di presentazione dell'opera "La voce degli occhi" realizzata dai ceramisti di Deruta (Perugia) e Gzhel (Russia), dedicata alle vittime del Covid-19 e agli operatori sanitari, donata da Regione Lombardia all'Asst Papa Giovanni XXIII in riconoscenza degli sforzi compiuti nella lotta contro il Coronavirus. Intervengono il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e i consiglieri segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi.Ospedale di Bergamo - Hospital Street, nei pressi della torre 2, piazza OMS, 1 - Bergamo (ore 10.30)Seminario organizzato da CoReCom Lombardia sul tema: "Il passaggio al 5G e gli effetti sul sistema radio-televisivo locale”. Introduce i lavori il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Intervengono il presidente della Commissione parlamentare di indagine sui 5G e i Big Data Alessandro Morelli; il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala; la presidente del Corecom Marianna Sala; il professore di Diritto costituzionale dell'Università Bocconi di Milano e membro del Comitato esecutivo dell'Agenzia Europea per i diritti fondamentali Oreste Pollicino; il direttore generale per le Tecnologie delle comunicazioni e la Sicurezza informatica Eva Spina; il chief tecnology officer della Rai Aldo Scotti; i professori curatori della ricerca Paolo Carelli e Anna Sfardini del CeRTA; Maurizio Giunco di Confindustria Radio e Tv locali; Fabrizio Berrini di Aeranti-Corallo; Bianca Papini, coordinatrice della commissione tecnica Confindustria radio televisioni e il professor Massimo Scaglioni direttore del CeRTA.Palazzo Pirelli - Aula Consiglio regionale, via Fabio Filzi, 22 (dalle 10 alle 13) o streaming all’indirizzo https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/comunicazione/dirette-videoConferenza stampa sul caos assegnazioni nelle case popolari della Lombardia, con documenti e dati a supporto. Intervengono il consigliere regionale Carmela Rozza e il capogruppo Fabio Pizzul. Evento anche in streamingPalazzo Pirelli, via Filzi 22, sala della Memoria (piano interrato) (ore 11.30)VARIEEvento "Un caffè con l'Onorevole Massimo Garavaglia", in cui verranno trattati temi di fiscalità generale con alcune personalità del settore. Oltre al Deputato della Lega Massimo Garavaglia, sarà presente in sala anche il Commissario cittadino della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini.Centro Congressi Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 (ore 8.30)Panel della Uil “Oltre la crisi. Dal lockdown alla riapertura. Quale il contributo dalle imprese ferroviarie?”. Intervengono, tra gli altri, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, il vice ministro degli Interni Matteo Mauri, il segretario generale Uil Lombardia Danilo Margaritella e il senatore Salvatore Margiotta.Hotel Principe di Savoia, piazza della Repubblica 17 - Milano o diretta Facebook sulla pagina https://www.facebook.com/UILTrasportiLombardia (dalle 9.30)Presidio dell'Usb “Prima la Salute!” contro la ripresa dei casi di contagio da Covid tra gli operatori sanitari.Ospedale Manzoni - Lecco (ore 10.30)Il sovrintendente del teatro alla Scala di Milano Dominique Meyer e il direttore musicale Riccardo Chailly presentano la programmazione della Stagione 2020/2021 per i mesi da dicembre a marzo.Streaming sui canali Facebook e YouTube della Scala (ore 11.30)Conferenza della presidente emerita della Corte costituzionale, Marta Cartabia, dal titolo: "Riconoscimento e riconciliazione”, nell’ambito della seconda edizione della Martini Lecture Bicocca. Saluti della rettrice dell’ateneo Giovanna Iannantuoni.Università di Milano-Bicocca - Auditorium, via Vizzola, 5 - Milano (ore 11.00) o streaming sulla pagina https://www.unimib.it/eventi/martini-lecture-bicocca-2020-0MONZAIl sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Cultura, Massimiliano Longo incontrano i giornalisti per presentare “La Monaca di Monza” – dipinto di Giuseppe Molteni donato ai Musei Civici dalla famiglia MaggiMusei Civici Di Monza, via Teodolinda 4 (ore 12) (Rem)