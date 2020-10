Scuola: Azzolina, decisione De Luca gravissima e inopportuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decisione gravissima, inopportuna e profondamente sbagliata: sembra che ci sia un accanimento da parte del presidente De Luca verso la scuola. Lo ha affermato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite a "Zapping", su Rai Radio1, in merito alla decisione del presidente della regione Campania di voler chiudere le scuole in presenza da domani, e fino al 30 ottobre prossimo. "Se c’è una crescita di contagi da Covid-19 in Campania non è per colpa della scuola", ha continuato Azzolina che alla domanda se l’esecutivo ricorrerà contro l’ordinanza del governatore campano, ha risposto: "La leggeremo e, poi, il governo deciderà tutto insieme". (Rin)