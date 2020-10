De Luca chiude le scuole in Campania, Azzolina: "Una scelta gravissima, inopportuna, sbagliata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attività didattiche in presenza sospese dal 16 al 30 ottobre. E' questa una delle misure contenute nell'ordinanza firmata dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che include diversi altri divieti più restrittivi rispetto all'ultimo Dpcm del governo Conte. Una decisione gravissima, inopportuna e profondamente sbagliata secondo la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che ospite a "Zapping", su Rai Radio1 ha dichiarato "sembra che ci sia un accanimento da parte del presidente De Luca verso la scuola"."Se c’è una crescita di contagi da Covid-19 in Campania non è per colpa della scuola", ha continuato Azzolina che alla domanda se l’esecutivo ricorrerà contro l’ordinanza del governatore campano, ha risposto: "La leggeremo e, poi, il governo deciderà tutto insieme". (Rin)