Cultura: De Priamo (Fd'I), festa del cinema Roma non sia dello streaming

- "Solo qualche giorno fa in commissione Cultura abbiamo evidenziato come sia inaccettabile il fatto che la Festa del cinema di Roma abbia tra i suoi eventi più importanti la promozione di un film della Disney che andrà in visione solo in streaming". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Capidoglio. "Sebbene questo sia ascrivibile ad una scelta della società privata, successiva agli accordi iniziali, riteniamo necessaria - aggiunge De Priamo - una presa di posizione da parte della Festa del Cinema che, ricordiamo, prende contributi pubblici legati precipuamente alla promozione del cinema e quindi di tutto l'indotto ad esso relativo, nonché delle sale cinematografiche. Per questo motivo crediamo sia necessaria una presa posizione anche da parte della sindaca Raggi e di tutta l'Assemblea capitolina. In questo momento è in gioco il futuro delle sale cinematografiche italiane, che potrebbero essere travolte dal Covid e da un modello culturale che non è il nostro e che vede un dominio assoluto del mercato in streaming. Per questo motivo, ed ora più che mai, è il momento - conclude - di schierarsi a favore delle sale".(Com)