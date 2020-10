Messico: ministro Finanze prossimo presidente giunta governatori Fmi e Bm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Messico, Arturo Herrera, sarà il presidente della giunta dei governatori della Banca mondiale (Bm) e del Fondo monetario internazionale (Fmi) nel 2021. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Finanze segnalando che la nomina è stata approvata oggi dalla Bm e verrà ratificata il 4 novembre dalla giunta dell'Fmi. Herrrera, sottolinea il ministero in una nota, si impegnerà per fare in modo che "entrambe le istituzioni raddoppino i loro sforzi per appoggiare la ripresa economica globale, diano attenzione prioritaria ai paesi con entrate basse e medie seriamente danneggiati dalla Covid-19", e contribuiscano a "rafforzare iln sistema finanziario internazionale". In un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, Herrera si è detto "molto onorato" della nomina ricordando che si tratta della seconda occasione in cui un messicano ricopre l'incarico. La prima volta era stato nel 1956 ed era spettato ad Antonio Carrillo Flores, allora ministro delle Finanze. La giunta dei governatori, composta dai ministro delle Finanze e dai governatori delle Banche centrali dei 189 paesi membri, è per entrambe le istituzioni finanziaria l'organo di maggiore importanza. A loro spetta l'organizzazione degli "incontri di primavera" e, salvo ulteriori sconvolgimenti di calendario per l'emergenza della pandemia di covid-19, svolgerà una riunione in Marocco, ad ottobre del 2021. (Mec)