Scuola: Azzolina, è un posto sicuro, deve essere una priorità assoluta

- Il Paese deve capire che priorità vuole dare alla scuola. La scuola non può essere considerata secondaria perché è una priorità assoluta. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite a "Zapping" su Rai Radio1, a proposito della decisione del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, di voler chiudere le scuole in presenza da domani, e fino al 30 ottobre prossimo. "Le scuole dovrebbero essere le ultime cose a chiudere. Le scuole sono un posto sicuro per i nostri studenti non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche per tante altre cose", ha proseguito l’esponente dell’esecutivo, secondo cui "proprio la Campania dovrebbe tenere aperte le scuole, in questo momento, perché se ci sono i contagi bisogna andare a selezionarli dove sono. Dove ci si contagia non è la scuola". (Rin)