Brasile: ministero Comunicazione presenta legge privatizzazione Poste

- Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha consegnato alla presidenza della Repubblica il disegno di legge che crea le condizioni per la privatizzazione delle Poste (Correios). Il testo finale dovrebbe essere inviato in parlamento il prossimo anno e si prevede che venga approvato entro la fine del 2021, in modo che si possa iniziare il processo di vendita dell'azienda al settore privato. "Il disegno di legge istituisce la nuova organizzazione e manutenzione del Sistema nazionale dei servizi postali, in modo che possano essere gestiti in regime privato", ha dichiarato Faria. "Il disegno di legge consegnato oggi si occupa più dei principi legali che delle regole della privatizzazione in sé, che saranno valutate in sede parlamentare", ha detto, sottolineando che "il progetto di privatizzazione mira a migliorare l'efficacia delle poste". (segue) (Brb)