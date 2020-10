Brasile: ministero Comunicazione presenta legge privatizzazione Poste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La privatizzazione delle Poste, insieme a quella della compagnia statale dell'elettricità Eletrobras, è stata indicata come assoluta priorità da parte del ministro dell'Economia Paulo Guedes. Lo scorso 24 agosto la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) aveva reso noto di aver scelto il consorzio O Postar, formato da Accenture do Brasil e Machado, Meyer, Sendacz, Opice e Falcao Advogados, per realizzare lo studio di fattibilità relativo alla privatizzazione. Il consorzio avrà il compito di indicare alternative di partnership con il settore privato per gestire il servizio postale. Lo stesso ministro Faria ha di recente dichiarato che cinque società di logistica straniere hanno già manifestato interesse ad acquisire le Poste. "Per noi è importante che ci siano già cinque player internazionali interessati alle Poste tra cui la compagnia brasiliana Magazine Luiza (Magalu), il colosso statunitense dell'e-commerce Amazon, la tedesca Dhl e la statunitense FedEx. E' importante, perché siamo sicuri che non apriremo un intero processo di privatizzazione a vuoto", affermava Faria nel corso di una trasmissione in diretta sui propri profili sui social media. (Brb)