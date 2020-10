Scuola: Azzolina, andare ancora di più in direzione del lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha affermato in merito alla gestione del Covid-19: "Se non vogliamo sacrificare la scuola, si può lavorare ancora di più per lo smart working. Si può andare in quella direzione. La mattina non sono solo gli studenti a salire sui mezzi. Lasciare gli studenti a casa - ha continuato l’esponente dell’esecutivo - è assolutamente inaccettabile rispetto ai numeri dei contagi che abbiamo nelle scuole". Ospite a "Zapping", su Rai Radio1, Azzolina ha concluso: "Da Roma, dall’alto non ci può essere un intervento generalizzato, ci devono dire dove sono le criticità sul trasporto pubblico". (Rin)