- L’Italia chiede Fondo monetario internazionale (Fmi) di "utilizzare con flessibilità tutti gli strumenti a sua disposizione per favorire una ripresa globale sostenibile, inclusiva e verde". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. "Cooperazione internazionale per cure e vaccini disponibili a livello globale sono il presupposto per questa ripresa", aggiunge. (Rin)