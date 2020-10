Camera: Macina (M5s), Giunta regolamento al lavoro per garantire funzionamento in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Macina, deputata del Movimento cinque stelle e membro della Giunta per il regolamento di Montecitorio, osserva che "il presidente Fico e la Giunta per il regolamento sono al lavoro per consentire alla Camera di poter proseguire i lavori in piena sicurezza, garantendo al massimo la salute di tutti. Inoltre, già nei prossimi giorni sarà costituito un comitato ristretto, composto da esponenti di tutti i gruppi parlamentari, che si occuperà di portare avanti l'istruttoria per la modifica dei regolamenti". La parlamentare prosegue in una nota: "In un momento come questo che il Paese sta attraversando, è importante realizzare tutte le condizioni necessarie affinché l'attività del Parlamento possa andare avanti senza rischi di alcun genere. Allo stesso tempo, in considerazione della prossima riduzione del numero dei parlamentari, occorre mettere mano ai regolamenti per tempo ed è quello che cominceremo a fare presto. Con la formazione del comitato ristretto e con il contributo di tutte le forze politiche - conclude Macina -, comincia il percorso per le modifiche".(Com)