- Un incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento in via Giuseppe Piolti De'Bianchi, nel residence Bastogi a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. Mentre l'abitazione coinvolta è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche i carabinieri e personale del 118.(Rer)