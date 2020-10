Covid: Ronzulli (FI), chiusura scuole campane è fallimento di governo e De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, "la nuova ordinanza di De Luca certifica il fallimento nella gestione dell'emergenza Covid in Campania e anche quella dei suoi amici al governo che non sono stati in grado di garantire la sicurezza sanitaria degli studenti, sia in classe che durante il tragitto per andare e tornare da scuola. Le rimostranze del ministro Azzolina, inoltre - continua la parlamentare in una nota -, sono ridicole oltre che tardive. Invece di concentrarsi sull'edilizia scolastica per ricavare nuove aule con meno alunni e trovare una soluzione percorribile per un trasporto scolastico realmente sicuro, Partito democratico e Cinque stelle hanno solamente perso tempo e adesso non trovano di meglio da fare che litigare tra loro. A pagarne il prezzo", conclude l'esponente di FI, "sono però gli studenti e le loro famiglie". (Com)