Libia: Di Maio, pescatori sono "in buone condizioni" e governo agisce con "silenzio responsabile"

- Sul caso dei pescatori italiani in Libia, "che sono in buona condizione", il governo si sta impegnando a fondo ma con un "silenzio responsabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista concessa al "Tg1". Il governo "non ha mai fatto proclami e adesso lavora a testa bassa per i pescatori siciliani che sono in buona salute, che non sono nelle carceri e di cui sappiamo ogni giorno quale sia la loro condizione. Stanno bene", ha sottolineato il ministro. (Res)