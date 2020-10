Covid: Iss-ministero Salute, epidemia accelera, rischio criticità a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità (Iss), e relativo al periodo fra il 5 ed l'11 ottobre, si assiste a un'accelerazione nella evoluzione dell’epidemia ormai entrata in una fase acuta con un aumento progressivo nel numero di casi, evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese. Alla luce di questa analisi, evidenzia il rapporto, è quindi necessaria "una rapida analisi del rischio sub-regionale per il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette". Si fa dunque "appello alla popolazione di rispettare con coscienza e precisione tutte le norme di precauzione previste e di evitare quanto più possibile situazioni che possano favorire la trasmissione quali aggregazioni spontanee e programmate per evitare un ulteriore peggioramento che potrebbe richiedere restrizioni territorialmente diffuse". (Rin)