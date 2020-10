Scuola: sindaco Sala, luogo dove non nasce grande contagio, ma si rileva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole non sono il luogo dove nascono i contagi, ma dove si rilevano. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine dell’incontro in Prefettura con i primari degli ospedali di Milano e Ats. “Una cosa su cui c’era abbastanza consenso è che nelle scuole non nasce un grande contagio, magari si rileva, perché sono luoghi più monitorati. La cosa vale anche abbastanza per i luoghi di lavoro, chiusi ma in cui le aziende si impegnano a un controllo e a delle regole”, ha osservato Sala, ribadendo la sua contrarietà al ritorno alla didattica esclusivamente a distanza, non solo a scuola ma anche all’università. “Credo che sarebbe un errore immaginare che nelle scuole e nelle università si vada alla didattica a distanza totale. Credo che la didattica a distanza associata alla presenza sarebbe invece oggettivamente utile”, ha detto Sala. (Rem)