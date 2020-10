Fd'I: da esecutivo nazionale focus su città al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa del presidente della regione Calabria, Jole Santelli, ha aperto i lavori dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia che si è riunito questa mattina nell'auletta dei gruppi di Montecitorio, alla presenza del presidente Giorgia Meloni. E' quanto si legge in una nota di Fd'I. Al centro della relazione introduttiva del presidente di FdI il punto sulla situazione politica - continua la nota - il risultato molto positivo delle elezioni regionali che ha visto una grande affermazione del partito in tutte le Regioni andate al voto e il ruolo determinante nella vittoria nelle Marche con Francesco Acquaroli, la nuova centralità acquisita di Fratelli d'Italia in ambito internazionale con la presidenza dei conservatori e riformisti europei e lo scenario sulle prossime elezioni amministrative. Sul punto, l'esecutivo di Fratelli d'Italia ha ribadito l'obiettivo delineato insieme agli alleati di centrodestra: individuare entro l'autunno i migliori candidati per vincere nei capoluoghi di Regione e di Provincia chiamati al voto. (segue) (Com)