Fd'I: da esecutivo nazionale focus su città al voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un focus particolare - prosegue la nota - è stato dedicato alle grandi città chiamate al voto: Roma, Napoli, Milano, Torino e Bologna. Per quanto riguarda la Capitale d'Italia, l'esecutivo ha escluso la candidatura a sindaco di Roma del presidente Giorgia Meloni. Il partito ha però ribadito di essere mobilitato per dare a Roma un governo capace e in grado di rispondere ai problemi concreti dei cittadini, a partire dal dossier sui poteri speciali e le risorse inserito nelle linee guida del Recovery fund grazie ad una battaglia parlamentare di Fratelli d'Italia. L'esecutivo ha ribadito che il ruolo del presidente Meloni è quello di guidare il partito a livello nazionale e proseguire nel lavoro di radicamento del movimento, consolidamento della classe dirigente e tessitura di rapporti internazionali, anche per dare a tutto il centrodestra con la sua presenza attiva maggiori possibilità di vittoria alle prossime elezioni politiche. L'esecutivo di Fratelli d'Italia si è poi incentrato sull'emergenza coronavirus e sulle misure del governo Conte, in particolare sul versante economico, giudicate inappropriate e incapaci di affrontare le priorità. Su questo, si è rinnovato l'impegno del partito ad un'opposizione ferma e concreta in Parlamento e nelle piazze. (Com)