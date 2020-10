Lombardia: Anelli (Lega) a Ponti e Pizzul (Pd), da Dem polemiche senza fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una polemica che lascia il tempo che trova quella dei consiglieri regionali PD sul Piano Lombardia", afferma il capogruppo della Lega al Pirellone, Roberto Anelli che, replicando ai dem Fabio Pizzul e Gigi Ponti, prosegue: "Lo stanziamento straordinario di 3,5 miliardi ha consentito alla Regione di finanziare dei progetti che giacevano da tempo nei cassetti della Pubblica Amministrazione, per i quali fino ad ora non si era riuscito a trovare le risorse necessarie. In molti casi quindi si tratta di opere ritenute indispensabili ancora oggi e magari proposte da Amministrazioni che avevano un colore politico diverso da quello attuale". "A testimonianza di questo – continua Anelli – è la soddisfazione registrata ieri all'incontro con il Presidente Fontana da tutti i sindaci bergamaschi, di qualsiasi appartenenza politica". "Il principio cardine del Piano Lombardia – conclude Anelli – è quello di mettere in circolo prima possibile risorse rilevanti per far ripartire l'economia della regione. Si tratta di una visione che punta al futuro con la realizzazione di infrastrutture importanti o anche meno importanti per il nostro territorio e che in ogni caso generano un'immediata ricaduta benefica sia per gli Enti locali che sotto il profilo dell'occupazione".(Com)