Nagorno-Karabakh: Pashinyan, Armenia pronta ad attuare accordi di Mosca

- Per la soluzione al conflitto in Nagorno-Karabakh, l'Armenia è pronta ad attuare i passi concordati a Mosca durante le consultazioni tripartite dei ministri degli Esteri di Armenia, Russia, Azerbaigian. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso dell'intervista in parallelo con il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev rilasciata a "Ria Novosti". "La dichiarazione di Mosca ha stabilito passi concreti su come ripristinare uno specifico processo di negoziazione. E in base a questo accordo, sono già stati descritti passaggi concreti che siamo pronti a compiere per risolvere la questione del Nagorno-Karabakh. Siamo pronti per tali compromessi in proporzione a quelli per i quali l'Azerbaigian è pronto", ha dichiarato Pashinyan.(Rum)