- Oggi sul voto a 18enni per il Senato, come a settembre sulla legge elettorale, "Italia viva contraddice e boicotta impegni di portata costituzionale sottoscritti con la maggioranza. Ma galleggiare per il governo non è una opzione. L'Italia non regge i giochi di palazzo". Lo scrive su Twitter il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina.(Rin)