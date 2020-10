Covid: Regno Unito rimuove l'Italia dalla lista dei Paesi sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha rimosso l'Italia dalla lista dei Paesi considerati "sicuri" dal punto di vista del livello dei contagi da Covid-19. Lo ha annunciato questo pomeriggio il ministero dei Trasporti britannico, il ché sì tradurrà in un auto-isolamento obbligatorio di 2 settimane per chiunque arriverà nel Paese proveniente dall'Italia. In precedenza l'Italia era stata inclusa nella lista di Paesi con cui il Regno aveva istituito dei cosiddetti "corridoi aerei", ma ormai è due settimane si iniziava a vociferare potesse essere rimossa dalla lista di Paesi considerati sicuri da Londra, che ora si possono contare sulle dita di una mano. (Rel)