Lombardia: Grimoldi (Lega) da Pd e M5S pura miopia politica

- "Non scopriamo certo oggi che il Pd, focalizzato solo sugli immigrati e sullo ius soli, abbia perso il contatto con la realtà dei cittadini, con i loro bisogni quotidiani. Per non parlare dei Cinque Stelle". Lo dichiara il deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, Paolo Grimoldi commentando la conferenza stampa dei due gruppi all'opposizione nel consiglio regionale su Piano Lombardia della giunta Fontana, "Stupisce - rileva Grimoldi - che i suoi consiglieri regionali siano così miopi politicamente da arrivare a criticare il Piano Lombardia varato dalla giunta regionale che prevede lo stanziamento straordinario di 3,5 miliardi per finanziare opere pubbliche a livello locale che altrimenti non si potrebbero realizzare, mettendo in moto la nostra economia territoriale, facendo lavorare le nostre imprese". "Queste risorse concrete - conclude l'esponente leghista - andranno anche a tante giunte di centrosinistra, a tanti sindaci di centrosinistra che potranno realizzare opere attese e promesse dai loro cittadini, il tutto favorendo anche la leva occupazionale, con l'apertura di cantieri e il relativo indotto".(Com)