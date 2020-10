Cultura: Pd Campidoglio, scelta Disney sporca Festa del cinema di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi inaugura la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, un grande evento pubblico della Capitale nato durante la giunta del sindaco Veltroni divenuto ormai un appuntamento riconosciuto e apprezzato a livello internazionale. "La Festa si aprirà stasera con la proiezione del film 'Soul' della Disney, un lancio sicuramente prestigioso che rischia però di compromettere l'immagine della festa a causa della decisione presa dalla multinazionale americana, dopo aver concordato la calendarizzazione del film con i vertici della Fondazione Cinema per Roma, di non distribuire il film nel circuito delle sale cinematografiche". Lo dichiarano in una nota i consiglieri Pd Antongiulio Pelonzi e Giulia Tempesta. "Una notizia che riteniamo debba essere oggetto di attenzione da parte degli amministratori capitolini, per questo il gruppo Pd in Campidoglio ha presentato una mozione in Assemblea capitolina che esprime dissenso alla scelta unilaterale della compagnia americana di non diffondere nelle sale cinematografiche il film, e invita - continuano gli esponenti Pd - la sindaca e l'Assemblea a farsi parte attiva con le tutte le Istituzioni a difesa della reputazione della Festa del cinema di Roma, che è e deve rimanere una modello culturale e sociale dallo spirito aperto, a tutela delle sale cinema e di tutta l'industria cinematografica, realtà imprenditoriale importante per lo sviluppo economico e culturale della Capitale e di tutto il territorio nazionale, proponendo, inoltre, al Governo una revisione della normativa sul cinema per assicurare la diffusione dei film nelle sale cinematografiche estendendola anche a tutte le piattaforme digitali, di cui ne riconosciamo l'indubbio valore", conclude la nota. (Com)