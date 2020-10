Covid: prefetto Milano, non siamo a febbraio-marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il prefetto di Milano Renato Saccone "non siamo a febbraio-marzo". "Siamo più preparati da tutti i punti di vista, compresa la consapevolezza della rapidità della progressione del contagio. Abbiamo tanti elementi di forza in più, ma sappiamo quanto possa essere pericolosa l'evoluzione del contagio", ha sottolineato Saccone al termine dell'incontro in Prefettura a cui hanno partecipato il sindaco e il vicesindaco di Milano, Giuseppe Sala e Anna Scavuzzo, Walter Bergamaschi e Vittorio Demicheli, rispettivamente direttore generale e sanitario dell'Ats di Milano Città metropolitana e i professori Massimo Galli, Antonio Pesenti, Fabrizio Pregliasco, Carlo La Vecchia e Pierachille Santus. (Rem)