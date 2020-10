Ue: Merkel, negoziati su Qfp in fase decisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati dell'Ue sul Quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 (Qfp) sono in una “fase decisiva”. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, a margine del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. Merkel ha aggiunto: “Come presidente del Consiglio dell'Ue chiarirò che abbiamo bisogno di risultati rapidi”. La cancelliera tedesca ha quindi evidenziato che il Qfp è “strettamente legato” al piano Nex Generation EU e alle risorse proprie dell'Unione europea che, in seguito a questa iniziativa, dovranno essere approvate anche dai parlamenti degli Stati membri. Il Consiglio europeo, ha continuato Merkel, intende “assicurare che all'inizio del prossimo anno si ottengano i risultati” delle trattative in corso sul Qfp. (Geb)